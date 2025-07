video suggerito

Muore in un incidente stradale, Antonino De Stefano lascia moglie e cinque figli Lascia una moglie e 5 figli, l’ultimo di pochi mesi: Antonino De Stefano, 39 anni, è la vittima del tragico incidente sull’autostrada tra Capua e Caserta Nord. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonino De Stefano

Si chiamava Antonino De Stefano l'uomo rimasto ucciso nel tragico incidente stradale sull'autostrada A1 Milano-Napoli, tra Capua e Caserta Nord, nella giornata di ieri. Operaio di 39 anni, originario di Ceppaloni, in provincia di Benevento, lascia una moglie e cinque figli, l'ultimo dei quali nato pochi mesi fa. De Stefano lavorava in una ditta di raccolta rifiuti di Montesarchio.

Tragico l'impatto: De Stefano si sarebbe fermato, dalle prime ricostruzioni, in corsia d'emergenza all'altezza del chilometro 729+800, forse a causa di un problema alle gomme del furgoncino su cui viaggiava. Un camion in transito lo avrebbe quindi centrato in pieno appena sceso dal veicolo, travolgendo sia lui sia il mezzo stesso. L'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo nonostante l'intervento immediato dei sanitari del 118 accorsi sul posto. La salma del 39enne è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Caserta per gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Diversi anche i chilometri di coda per i rilievi svolti da Polizia Stradale e personale di Autostrade per l'Italia, oltre che per rimuovere i mezzi coinvolti.

Lutto a Ceppaloni appena appresa la notizia. Il 39enne era infatti molto conosciuto in città. Dolore espresso anche dall'azienda per la quale lavorava, che in una nota ha scritto:

Leggi anche Incidente stradale ad Aversa, Giuseppe Serbolloni muore a 21 anni

La Sogesi Srl è sgomenta per la tragica scomparsa di Antonino, valido e scrupoloso dipendente nonché persona umanamente squisita.Oggi non perdiamo solo un prezioso e amato collaboratore ma, soprattutto, un amico, un uomo genuino, un cuore puro.Uno di quelli che hanno contribuito a fare della nostra azienda un esempio di efficienza.A sua moglie, alle sue care figliole, al fratello Alfonso, anche lui nostro dipendente, alla famiglia tutta l'espressione del nostro profondo dolore e i sentimenti di massima vicinanza.