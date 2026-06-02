Morta la 22enne vittima di incidente in moto sull’Asse Mediano, il fratello ancora ricoverato

Lutto a Caivano e Napoli per la morte della 22enne vittima di un incidente stradale sull’Asse Mediano. Oggi i funerali nella chiesa di San Pietro e Paolo.

foto archivio

Lutto a Napoli e a Caivano per la morte della ragazza di 22 anni vittima di un incidente stradale sull'asse mediano avvenuto nelle scorse settimane. La giovane è deceduta sabato scorso, 30 maggio, dopo diversi giorni di ricovero all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Oggi si sono svolti i funerali a Caivano. Il fratello maggiore, anche lui coinvolto nel sinistro, è ancora ricoverato. La giovane era originaria di Caivano, il comune della provincia di Napoli. Era stata trasferita in ospedale subito dopo lo schianto, ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Secondo le prime ricostruzioni, il giorno dell'incidente la 22enne era in sella a una moto guidata dal fratello maggiore, quando i due si sarebbero trovati di fronte delle auto ferme per un improvviso tamponamento. L'impatto è stato molto violento e i due fratelli sono rimasti feriti. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. La ragazza al Cardarelli. Il fratello all'Ospedale del Mare, dove si trova ancora attualmente. La giovane, purtroppo, è deceduta, dopo alcuni giorni di ricovero, nonostante i tentativi disperati dei medici di salvarle la vita.

I funerali a Caivano nella chiesa di San Pietro e Paolo

Oggi si sono svolte le esequie nella Parrocchia San Pietro e Paolo apostolo di Caivano. Dopo il funerale la salma è stata portata nel quartiere Arenaccia di Napoli, per l'ultimo saluto. Proprio qui, infatti, la famiglia della ragazza gestisce un bar ed è molto conosciuta nel quartiere. Tantissime persone hanno partecipato ai funerali e si sono strette attorno ai familiari in questo momento di profondo dolore per la terribile e prematura perdita.

La ragazza frequentava la Children’s Academy, che l'ha ricordata con un messaggio sui social. "Non avrei mai immaginato di scrivere queste parole – scrive una istruttrice di ginnastica artistica – non ti dimenticheremo mai. Sarai sempre nei nostri cuori, ci mancherà ogni giorno il tuo sorriso, la tua silenziosa presenza mai di troppo, sempre così delicata. Ti ricorderemo sempre così dolce eternamente sorridente, vicino a voi tutti che soffrite la perdita di un’anima così profondamente rara. Dai tu la forza a coloro che ti amano, sempre con noi. I tuoi amici della Children’s Academy".