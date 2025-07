video suggerito

Incidente in autostrada, mezzo per la raccolta rifiuti si ribalta: un morto tra Capua e Caserta Una persona è morta nel pomeriggio di oggi in seguito a un incidente stradale sull'Autostrada A1 tra le uscite di Capua e Caserta Nord. L'incidente ha provocato 8 chilometri di coda.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un grave e tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 7 luglio, sull'Autostrada A1: il bilancio, purtroppo, è di una persona morta. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente, che si è verificato al chilometro 729+800, tra le uscite di Capua e Caserta Nord, in direzione Sud: da quanto si apprende, un mezzo adibito alla raccolta rifiuti, come detto per cause ancora in corso di accertamento, è finito contro il guardrail e si è ribaltato; purtroppo, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il conducente del veicolo non c'è stato nulla da fare, è morto a causa delle ferite riportate nello scontro. La salma della vittima è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Caserta per tutti gli accertamenti del caso.

L'incidente ha provocato circa 8 chilometri di coda: la circolazione tra Capua e Caserta Nord è stata fortemente rallentata per diverse ore. Sul luogo dell'incidente, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto è intervenuto anche il personale di Autostrada per l'Italia, che ha gestito la circolazione e si è occupato poi della rimozione del veicolo coinvolto nell'incidente.