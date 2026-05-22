Suv Bmw si schianta e si ribalta in via Ceccano al centro di Caserta, arrivano vigili e pompieri

Incidente stradale in via Ceccano a Caserta. Suv si ribalta e blocca la strada. Traffico paralizzato.

Suv Bmw si schianta e si ribalta in via Ceccano al centro di Caserta. Illeso l'automobilista, ma il traffico è andato in tilt. Il violento incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 21 maggio. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e la polizia locale. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'auto stesse viaggiando da via Pattutelli verso via Ceccano, quando, ad un certo punto, avrebbe perso improvvisamente il controllo per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo, persa l'aderenza con l'asfalto, si sarebbe ribaltato, finendo la sua corsa ribaltato su un fianco e di traverso rispetto alla carreggiata.

Bloccata la strada, anche la circolazione si è fermata e da entrambi i lati si sono formate grosse code di auto incolonnate. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti della polizia di stato non avrebbero trovato il conducente. Secondo le prime informazioni, l'automobilista sarebbe riuscito a liberarsi uscendo dal finestrino superiore posto sul tetto dell'auto e sarebbe poi andato via. Non si esclude che il veicolo fosse a noleggio. Sono in corso le indagini per rintracciare il conducente e identificarlo. Per fortuna, l'incidente non ha provocato feriti né vittime. Solo un grosso spavento per chi era in strada in quel momento e i danni alla carrozzeria della vettura. Il traffico è rimasto paralizzato per alcune ore per consentire le operazioni di messa in sicurezza e recupero del mezzo. Le forze dell'ordine hanno acquisito le prime testimonianze, eseguito i rilievi e visionato le telecamere di videosorveglianza della zona.