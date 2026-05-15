Timbravano il cartellino e poi andavano via dall’ospedale: 4 medici e 2 infermieri sospesi a Caserta

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Assenteismo in ospedale: i carabinieri del Nas hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare interdittiva, su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, con la quale è stata disposta la sospensione dal pubblico ufficio o servizio per la durata di 12 mesi nei confronti di sei sanitari – 4 dirigenti medici e 2 infermieri – in servizio presso l'Asl di Caserta; i reati contestati sono, a vario titolo e in forma continuata, quelli di false attestazioni o certificazioni e truffa aggravata ai danni di un ente pubblico. La misura interdittiva vieta ai destinatari di svolgere qualsiasi attività sia presso l'amministrazione di appartenenza sia in qualunque altra struttura pubblica o convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale.

Le indagini, condotte dai carabinieri del Nas di Caserta e coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, si sono avvalse di servizi di osservazione e pedinamento e hanno permesso di documentare come alcuni dipendenti dell'Asl casertana fossero soliti allontanarsi sistematicamente dal posto di lavoro durante l'orario d'ufficio per svolgere faccende strettamente private, pur risultando formalmente in servizio grazie all'utilizzo del badge. I militari dell'Arma hanno, difatti, installato telecamere nascoste in prossimità dei dispositivi marcatempo: grazie a questo stratagemma investigativo è stato possibile documentare che gli indagati, dopo aver timbrato il cartellino, attestando la loro presenza, si allontanavano sistematicamente dalla struttura.