Neonato morto dopo cesareo d’urgenza in clinica, la Procura dispone l’autopsia

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bimbo nato senza vita il 26 aprile scorso alla clinica Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, nel Casertano. Nel fascicolo, aperto per omicidio colposo, risultano indagati i medici che hanno seguito la madre durante il ricovero. L'autopsia sul corpo del neonato sarà eseguita martedì 12 maggio all’istituto di medicina legale di Caserta. La donna, una trentaquattrenne di Casal di Principe, era alla trentatreesima settimana di gravidanza quando è stata sottoposta a un cesareo d’urgenza.

Secondo quanto ricostruito, la donna si era presentata in ospedale il 24 aprile lamentando forti dolori addominali. Dopo alcune ore di osservazione era stata dimessa. Il giorno successivo era però tornata nella struttura sanitaria con condizioni cliniche peggiorate ed era stata ricoverata. Il 26 aprile i medici hanno deciso per un intervento urgente, ma il bambino è nato morto.

I familiari della donna, assistiti dagli avvocati Salvatore Capasso e Francesco Petito dello studio Metis, hanno presentato denuncia ai carabinieri di Castel Volturno chiedendo accertamenti sulla vicenda. La Procura ha affidato l’incarico per l’esame autoptico a tre specialisti: un ginecologo, un medico legale e un anatomopatologo. Anche i medici indagati e i familiari hanno nominato propri consulenti tecnici.