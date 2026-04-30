La Procura indaga su Sanident, la clinica odontoiatrica di Napoli che ha chiuso lasciando i pazienti senza denti

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Dopo le denunce, è partita l'indagine: la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo sulla Sanident, la clinica odontoiatrica di via Benedetto Brin a Napoli che dal 20 marzo ha chiuso i battenti ex abrupto, lasciando in sospeso diversi clienti, oltre un centinaio, in attesa di interventi pagati migliaia di euro. Da pochi giorni, è stata rimossa anche l'insegna, e si è scoperto che la clinica sarebbe stata sfrattata per morosità. A raccogliere le denunce l'avvocato Rita De Felice, la cui madre è tra i pazienti rimasti senza interventi.

C'è chi attendeva gli impianti, chi ha i perni in titanio innestati e visibili, chi è rimasto letteralmente "senza denti" in bocca. Situazioni molto difficili, insomma, visto che al danno economico si aggiunge anche quello fisico. E c'è chi era ricorso ad un finanziamento per pagare quegli interventi che ora sembrano essere lontani all'orizzonte. Un impianto può arrivare a costare anche 20mila euro, cifra non proprio alla portata di tutti. Ora la palla passa alla Procura della Repubblica di Napoli, che ha aperto un fascicolo di inchiesta e che ora cercherà di accertare cause e responsabilità, oltre a dare giustizia alle centinaia di persone che si sono ritrovate improvvisamente abbandonate a sé stesse. Tutto è iniziato attorno al 20 marzo scorso, quando circa centocinquanta pazienti si sono visti posticipare improvvisamente gli appuntamenti per dei lavori di manutenzione alla struttura. Poi, alla data prevista per la riapertura (22 aprile), gli stessi clienti hanno trovato i cancelli sbarrati e un operaio intento a rimuovere l'insegna del centro. E così, la scoperta.