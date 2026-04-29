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Commerciante di pietre preziose sequestrato e rilasciato dopo poche ore: indaga la Squadra Mobile di Napoli

Un commerciante di pietre preziose di 49 anni è stato prima sequestrato e portato via nella notte, poi rilasciato dopo poche ore: è provato ma sta bene.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Un commerciante di pietre preziose è stato sequestrato e rilasciato nel giro di poche ore a Napoli. Una vicenda dai contorni tutta da definire e sulla quale ora sta indagando la Squadra Mobile di Napoli. L'uomo, 49 anni, era in via Domenico Forges Davanzati, nei pressi di via Arenaccia, attorno alle 2 di notte di martedì 28 aprile, quando alcuni sconosciuti a bordo di un'automobile lo hanno prelevato con la forza, caricandolo in macchina e scappando via. Poche ore dopo, l'uomo ha fatto rientro a casa: era provato, ma in buone condizioni fisiche.

Gli agenti della Squadra Mobile partenopea stanno ora indagando a tutto spiano per capire le motivazioni del sequestro e per individuarne gli autori. Nessuna pista è esclusa dagli inquirenti. L'uomo, di nazionalità ucraina, sarà sentito dagli agenti che cercano di fare chiarezza sulla vicenda. Fondamentale sarà anche capire come si sia liberato e dove fosse stato tenuto in ostaggio, oppure se sia stato rilasciato volontariamente. Una serie di domande alle quali, per ora, non c'è risposta.

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