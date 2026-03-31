Furto alla banca Credem della Riviera di Chiaia: rubati 100mila euro

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Furto alla Banca Credem alla Riviera di Chiaia. Portati via oltre 100mila euro nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. I ladri sarebbero entrati in azione approfittando dei lavori di ristrutturazione alla filiale dell'istituto del Credito Emiliano del Lungomare di Napoli. Il sistema di allarme sarebbe stato disattivato a causa dell'intervento in corso di ristrutturazione e i malviventi sarebbero quindi riusciti a penetrare senza far scattare i sistemi di sicurezza. Avrebbero a quel punto asportato il bancomat e portato via circa 100mila euro presenti all'interno. Quindi, si sarebbero dileguati.

Trovate tracce ematiche, rimosse le memorie delle telecamere

Il tutto sarebbe durato una manciata di minuti. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Ferdinando e della Squadra Mobile della Questura di Napoli. Sul posto anche la polizia scientifica. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Sul posto sarebbero state ritrovate delle tracce ematiche, sulle quali sono in corso accertamenti. Dalle prime evidenze, sarebbe risultato che la banda di ladri avrebbe rimosso i server delle telecamere di videosorveglianza interna. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto. La banda sembra aver agito con determinazione e con una buona conoscenza dei sistemi di sicurezza interni alla filiale. Segno che evidentemente il colpo era studiato da tempo nei minimi dettagli. Non si esclude che le telecamere della zona possano aver ripreso movimenti sospetti attorno alla banca negli scorsi giorni. Sulla vicenda saranno condotti approfonditi accertamenti per individuare i responsabili ed identificarli.