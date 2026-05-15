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Bomba contro la banca BPER a Frattaminore nella notte, ladri in fuga coi soldi dell’ATM

Furto nella notte a Frattaminore (Napoli): i ladri hanno fatto esplodere l’atm della banca BPER di piazza Atella, bottino ancora da quantificare.
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A cura di Nico Falco
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La banca derubata a Frattaminore (Napoli)
La banca derubata a Frattaminore (Napoli)

Ancora una volta una bomba, ancora una volta in un luogo densamente abitato: succede a Frattaminore, in provincia di Napoli, dove una banda di ladri ha fatto saltare in aria lo sportello Atm di una banca e ha portato via i soldi. Il furto è avvenuto nella notte appena trascorsa, intorno alle 3.45 di oggi, 15 maggio, sul posto sono intervenuti i carabinieri; il bottino resta da quantificare.

Obiettivo dei criminali, la filiale BPER di piazza Atella, al piano terra di un edificio residenziale e a una manciata di metri da molte abitazioni. La tecnica usata sarebbe quella della marmotta: esplosivo infilato nelle fessure dell'atm per scardinare la cassaforte e portarla via. Dopo il boato, che ha svegliato di soprassalto i residenti, il gruppo si è rapidamente dileguato; secondo le ricostruzioni si sarebbe allontanato a bordo di un'automobile.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Caivano, intervenuti in piazza Atella con i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna che si sono occupati dei rilievi del caso. La struttura non avrebbe riportato danni di rilievo e non risultano feriti. Al vaglio la possibilità che elementi utili per le indagini possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere della banca e da quelle della videosorveglianza pubblica della piazza e delle strade individuate come probabile via di fuga.

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