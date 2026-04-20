Rapina al supermercato Eurospin di Mugnano affollato di clienti, ladri in fuga col bottino

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Rapina al supermercato Eurospin sulla Circumvallazione esterna, in via Pietro Nenni, prima della rotonda di Mugnano, nell'area nord di Napoli. Due banditi armati hanno fatto irruzione e si sono fatti consegnare l'incasso, dopo aver minacciato i commessi. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di uno scooter con il bottino. La cifra ammonterebbe a circa 2 mila euro. La rapina a mano armata è andata in scena sabato pomeriggio, 18 aprile, attorno alle ore 18.

Le indagini dei carabinieri sulla rapina al supermercato

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Melito, che stanno conducendo le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero agito in coppia. Sarebbero arrivati nel parcheggio del supermercato a bordo del mezzo a due ruote, col volto travisato e l'arma in pugno. Avrebbero quindi fatto irruzione all'interno dell'esercizio commerciale, affollato di clienti, la domenica pomeriggio, ed avrebbero minacciato il personale alle casse, facendosi consegnare i soldi.

Il blitz ha scatenato il panico tra i clienti del supermercato e ci sono state anche urla e attimi di tensione. Tutto, però, è durato una manciata di secondi. Dopo aver preso l'incasso, i banditi sono usciti e si sono rimessi in sella allo scooter, dileguandosi poi verso la Circumvallazione. Non è la prima volta che il supermercato di via Nenni viene preso di mira. Purtroppo, sono frequenti le rapine ai locali che si trovano lungo l'arteria dell'area nord, anche nota come la strada americana. A marzo il supermercato era stato oggetto di un altro raid di banditi. Sabato, i militari dell'Arma hanno raccolto le prime testimonianze ed eseguito i rilievi del caso. Sono state acquisite anche le immagini del sistema di videosorveglianza per tentare di identificare i responsabili.