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Ladri entrano in chiesa e rubano la cassaforte con 10 chili d’oro: furto a Trevico, in provincia di Avellino

I ladri sono entrati in azione durante la notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per rintracciare i malviventi e recuperare il bottino.
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A cura di Valerio Papadia
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La cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico
La cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico

Un furto che ha sconvolto l'intera comunità quello che è andato in scena nella notte a Trevico, piccola cittadina in provincia di Avellino, nonché il comune più alto della Campania: alcuni malviventi si sono introdotti nella cattedrale di Santa Maria Assunta e hanno rubato la cassaforte, contenente oggetti preziosi in oro per un peso complessivo di circa 10 chilogrammi. Il furto è andato in scena poco prima delle ore 3: stando a una prima ricostruzione, ad entrare in azione sarebbe stata una banda numerosa, composta da almeno sei elementi: i malviventi hanno fatto irruzione in chiesa, che si trova in piazza Nicola Ferrara, e sono scappati via con la cassaforte.

L'allarme è scattato poco dopo il furto: sul posto sono intervenuti i carabinieri, provenienti da Ariano Irpino e da Flumeri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del furto, ancora poco chiara, per identificare i malviventi e per recuperare il bottino. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Trevico, Nicolino Rossi, e il parroco, don Claudio Lettieri, che stanno seguendo da vicino l'evolversi della situazione; il furto, come detto, ha sconvolto la comunità locale, composta da circa 700 abitanti.

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