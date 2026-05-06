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Si ferisce con una motozappa nei campi, Assuntino Caruccio muore a 34 anni dopo una settimana in ospedale

Il giovane era rimasto ferito mercoledì 29 aprile a Montemarano, nella provincia di Avellino. Ricoverato in Rianimazione, Assuntino Caruccio è morto nelle scorse ore, dopo una settimana in ospedale.
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A cura di Valerio Papadia
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La vittima, Assuntino Caruccio
La vittima, Assuntino Caruccio

La comunità di Montemarano, piccola cittadina in provincia di Avellino, è in lutto per la morte prematura di Assuntino Caruccio, giovane del posto di 34 anni, morto dopo una settimana in ospedale. Il giovane, infatti, è morto nelle scorse ore nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era stato ricoverato lo scorso 29 aprile in seguito a un incidente sul lavoro. Assuntino Caruccio stava lavorando in un terreno agricolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato con le gambe nella motozappa che stava utilizzando; trasportato d'urgenza, con l'elisoccorso, nel nosocomio del capoluogo irpino, il 34enne è purtroppo deceduto nelle scorse ore, gettando nello sconforto la comunità di Montemarano.

Il cordoglio per la morte di Assuntino Caruccio

Per giorni, la comunità della piccola cittadina della provincia di Avellino ha sperato che il 34enne potesse riprendersi. Nei giorni scorsi, infatti, a Montemarano la parrocchia di Santa Maria Assunta aveva organizzato una veglia di preghiera per Assuntino Caruccio, che si era svolta nella chiesa dell'Immacolata. Purtroppo, nelle scorse ore, è arrivata la tragica notizia della prematura scomparsa del 34enne. Il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, ha espresso il cordoglio di tutta la cittadinanza: "Siamo distrutti. Chiediamo silenzio e preghiere per il nostro Assuntino".

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