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Muore a 38 anni Francesco Schiavone, poliziotto in servizio presso la Questura di Napoli

La scomparsa ha gettato nello sconforto amici e parenti. Schiavone lascia una moglie e due figli. I funerali nella sua Marano di Napoli.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Francesco Schiavone
Francesco Schiavone

Lutto a Marano di Napoli per l'improvvisa scomparsa di Francesco Schiavone, poliziotto di 38 anni in servizio alla Questura di Napoli. In tanti sui social lo stanno ricordando con affetto: lascia la moglie e due figli. I funerali quest'oggi domenica 26 aprile alle 16.30 presso la parrocchia di San Ludovico d'Angiò a Marano. Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quelli di chi lo ha conosciuto giovanissimo.

"La notizia della prematura morte del giovane poliziotto Francesco Schiavone è una di quelle che non avrei mai voluto ricevere. Francesco, alunno mio di quand'ero maestro alla scuola Borsellino, era un ragazzino educato nei comportamenti e nel rispetto verso se stesso e gli altri, sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà", scrive sui social un suo ex docente, "La mia vicinanza alla famiglia, in particolare alla mamma e alle sorelle che lo hanno cresciuto con cura e amore immenso. Ciao Francesco, che il Signore ti custodisca sotto il suo manto". Ma anche tanti colleghi poliziotti lo stanno ricordando come un uomo buono e gentile, sempre disposto ad aiutare gli altri. "Un collega, un amico, un uomo di soli 38 anni che prestava servizio con dedizione presso la Squadra Mobile di Napoli": così lo definisce Antonio Porto, segretario generale nazionale dell'Osa, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia, che aggiunge: "​Francesco non era solo un poliziotto stimato; era un marito e un padre di due splendidi bambini che oggi si trovano ad affrontare un dolore inimmaginabile.La sua scomparsa lascia un silenzio assordante tra i corridoi della Questura e nei cuori di chi ha avuto l'onore di lavorare al suo fianco.

Cronaca
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