Operaio schiacciato da una pressa: Ciro Di Martino muore a 49 anni. Incidente sul lavoro nel Salernitano

Ennesimo incidente sul lavoro mortale in Campania: oggi, lunedì 30 marzo, un operaio di 49 anni, Ciro Di Martino, è morto in seguito a un incidente che si è verificato a Bellizzi, nella provincia di Salerno. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, il tragico incidente si è verificato nel pomeriggio odierno nell'ovattificio Fortunato: Ciro Di Martino sarebbe stato schiacciato da una pressa utilizzata nel ciclo produttivo. L'operaio 49enne è stato soccorso tempestivamente dai sanitari della Croce Verde, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Ciro Di Martino.

Sul corpo dell'operaio è stata disposta l'autopsia

Nell'azienda nella quale si è verificato l'incidente mortale sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Bellizzi e quelli della compagnia di Battipaglia, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità. Come da prassi in casi del genere, la salma di Ciro Di Martino è stata posta sotto sequestro e portata all'ospedale di Battipaglia, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia. Anche la pressa che ha schiacciato il 49enne è stata sequestrata ai fini delle indagini.