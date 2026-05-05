Movida, residenti di vico Quercia e via Cisterna dell’Olio in piazza: “Vogliamo una città vivibile”

Scendono in piazza i residenti di vico Quercia e di via Cisterna dell'Olio: e lo fanno chiedendo anche agli altri residenti delle strade della cosiddetta "movida" partenopea di seguirli, per rivendicare "il nostro diritto a vivere e abitare la città in ogni suo quartiere". La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Vivibilità Cittadina, presieduta dall'avvocato Gennaro Esposito. L'appuntamento è per giovedì 7 maggio alle ore 17, in Piazza San Domenico Maggiore.

"Vogliamo una città vivibile, civile, uguale, legale e accogliente. Rivendichiamo il nostro diritto a essere cittadini con pari dignità e chiediamo che le istituzioni adottino ogni misura necessaria per garantire i livelli minimi di cittadinanza", spiegano i residenti, "Non accettiamo mediazioni sulla pelle di disabili, bambini, anziani e cittadini liberi, che hanno il diritto di godere in egual modo dello spazio pubblico, oggi gravemente compromesso da una commercializzazione spinta, favorita da un’amministrazione che, di fatto, ha messo in vendita la città, seguendo una direzione intrapresa da oltre un decennio. Il risultato di questa assenza di tutela", aggiungono, "è una progressiva desertificazione, che riduce Napoli a un parco giochi, neppure a tema, dove chiunque pensa di poter saccheggiare la città, a partire dalla camorra e dal malaffare".

Nei giorni scorsi il Comune di Napoli ha emanato una ordinanza per contenere in qualche modo i problemi per i residenti, ma solo in una zona compresa tra Piazza San Domenico Maggiore e le vie limitrofe, escludendo quindi la zona di piazza Bellini. Ordinanza che ora i residenti delle altre zone vorrebbero fosse estesa anche alla loro area.