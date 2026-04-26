Furto in un appartamento di Posillipo, i proprietari forse narcotizzati: bottino da mezzo milione di euro

Immagine di repertorio

Un furto in un appartamento di via Orazio a Posillipo, nel cuore della cosiddetta "Napoli bene", con un bottino quantificato in circa mezzo milione di euro. La vicenda nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, con i proprietari che seppur all'interno non si sono accorti di nulla, forse perché narcotizzati dai ladri. Indaga la Polizia di Stato su mandato della Procura di Napoli, che al momento non ha fornito dettagli di alcun tipo sulla vicenda: si cercano eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza, anche in zona, che possano aver ripreso quanto meno l'arrivo o la partenza dei ladri, fornendo immagini utili alle indagini.

Secondo quanto riportato da Repubblica, nel bottino sarebbe compreso anche un diamante di 26 carati dal valore di 300mila euro. Nell'appartamento ci sarebbero inoltre stati segni evidenti di effrazione, oltre al caos generale dovuto al fatto che i ladri, forse più di uno, abbiano rovistato un po' ovunque alla ricerca di denaro e preziosi. In casa vivono i due proprietari più la colf, ma nessuno si è accorto di nulla, forse perché narcotizzati. Pochi i dubbi che sia trattato, comunque, di un colpo messo a segno da professionisti: sarebbero entrati infatti da una finestra, non avrebbero lasciato impronte probabilmente utilizzando guanti, ed hanno anche asportato il disco con le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza interno, per poi sparire a colpo avvenuto, portando con sé alcune migliaia di euro in contanti, diversi gioielli di vario tipo, argenteria ed il già citato diamante da 26 carati che nei prossimi giorni sarebbe stato valutato da professionisti del settore. Per un valore complessivo di 500mila euro circa di bottino.