Tumore alla laringe, intervento laser senza tracheotomia salva un paziente al Ruggi di Salerno

"Non pensavo fosse possibile affrontare un intervento così delicato e tornare presto a casa": questo il commento di un uomo di Pompei, nella provincia vesuviana di Napoli, dopo essere guarito da un tumore alla laringe all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. L'uomo aveva un tumore della regione glottica della laringe in stato avanzato, già esteso agli spazi paraglottici posteriori e che interessava entrambe le corde vocali e la commissura anteriore, "configurando un quadro clinico particolarmente complesso ed articolato", fa sapere l'ospedale.

"L'intervento è stato realizzato mediante microendoscopia diretta in sospensione, con l'impiego di laser CO2: una metodica altamente specialistica che ha consentito di effettuare una quadrectomia di tipo VI, tra le più impegnative dal punto di vista chirurgico", ha spiegato il professor Francesco Salzano, Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria, ordinario di Otorinolaringoiatria presso il Dipartimento di Medicina dell'Università di Salerno e direttore della Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, la cui équipe si è occupata del caso. "La procedura ha permesso inoltre l'escissione radicale della lesione, come confermato dall'esame istologico, nonostante le rilevanti difficoltà tecniche legate all'estensione del tumore". Tra i vantaggi di questa tecnica, fa sapere ancora l'ospedale, vi sono la rapida ripresa post-operatoria, la riduzione dell'impatto sul paziente, le dimissioni entro 24 ore dall'intervento e l'assenza di tracheotomia. E così per l'uomo è arrivata la tanto attesa guarigione e le dimissioni dal nosocomio salernitano in perfetta salute.