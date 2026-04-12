Gianfranco De Simone, panettiere trovato morto in Irpinia: c’è l’inchiesta della Procura, disposta l’autopsia

Una morte ancora avvolta nel mistero quella di Gianfranco De Simone, panettiere di 49 anni il cui cadavere è stato rinvenuto lo scorso 9 aprile a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, dopo circa 48 ore che di lui si erano perse le tracce. La Procura della Repubblica irpina, per fare piena luce sulla vicenda e capire cosa sia realmente accaduto al 49enne, ha aperto una inchiesta, condotta sul campo dai carabinieri della compagnia di Avellino; sulla salma di Gianfranco De Simone, che si trova all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, è stata disposta l'autopsia e, solo dopo l'accertamento del medico legale, il corpo sarà restituito alla famiglia, che potrà procedere con i funerali.

Gianfranco De Simone trovato morto dopo essere scomparso per 48 ore

Il cadavere di Gianfranco De Simone è stato trovato, come detto, nella mattinata del 9 aprile a Monteforte Irpino. Del panettiere 49enne, però, si erano perse le tracce circa 48 ore prima, martedì 7 aprile, nella vicina Mercogliano. Dopo il lavoro, da quanto si apprende, De Simone si era recato presso il circolo ricreativo della cittadina e, da qui, si era fatto dare un passaggio in auto da un amico proprio a Monteforte Irpino, dove è stato poi rinvenuto il suo cadavere: il corpo del 49enne è stato ritrovato in un casolare abbandonato in località Rivarano.