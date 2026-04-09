Trovato morto Gianfranco De Simone, il panettiere 50enne di Mercogliano scomparso da 48 ore

Ritrovato morto Gianfranco De Simone, il panettiere 50enne di Mercogliano, scomparso da 48 ore. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, in contrada Riparano, una strada di periferia. Lascia la moglie e due figli. Lutto in Irpinia per la terribile notizia. Dopo la denuncia di scomparsa ieri mattina – della sua storia si è occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto? su Rai Tre – era partita la macchina delle ricerche. Decine di volontari e personale delle forze dell'ordine sono stati impegnati per due giorni per cercare di ritrovarlo. Molti hanno pregato che stesse bene. Purtroppo, però, stamattina l'amara notizia che ha scosso tutta la comunità.

De Simone era stato visto per l'ultima volta proprio a Monteforte Irpino, dove sarebbe arrivato martedì 7 aprile, dopo aver ricevuto un passaggio in auto da un conoscente. Al momento della scomparsa non aveva con sé lo smartphone, ma solo documenti di identità e dei soldi in contante. Da ieri mattina, mercoledì 8 aprile, di lui non si avevano più notizie. Tanto che la famiglia si era preoccupata e aveva sporto denuncia, attivando la macchina dei soccorsi. Ancora da chiarire le ultime ore di De Simone. Secondo le prime informazioni, martedì, dopo il lavoro, il 50enne si sarebbe recato presso il circolo ricreativo di Mercogliano e qui si sarebbe fatto dare un passaggio in auto fino a Monteforte Irpino. Le forze dell'ordine adesso stanno cercando di capire cosa sia accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118 dell'Asl di Avellino, nonché il magistrato di turno che potrebbe disporre ulteriori accertamenti. Tra le varie ipotesi, non si esclude quella del gesto estremo. Ma sarà solo l'autopsia eventualmente a chiarire con esattezza cosa sia accaduto.