Antonio Meschinelli trovato morto a Sessa Aurunca: figlio dell’ex sindaco, era scomparso da 3 giorni

Il cadavere di Antonio Meschinelli, 58 anni, è stato trovato questa mattina in un dirupo dai vigili del fuoco. Il 58enne era figlio di Elio Meschinelli, stimato ex sindaco di Sessa Aurunca, morto in un incidente nel 2015.

La vittima, Antonio Meschinelli

Una tragica notizia ha sconvolto questa mattina, domenica 17 maggio, la comunità di Sessa Aurunca, nella provincia di Caserta: il cadavere di Antonio Meschinelli, 58 anni, è stato rinvenuto in un burrone; l'uomo, figlio di Elio Meschinelli, compianto ed apprezzato ex sindaco di Sessa Aurunca, era scomparso tre giorni fa. Immediate erano partite le ricerche del 58enne, che purtroppo si sono concluse tragicamente nella mattinata odierna: il corpo senza vita di Antonio Meschinelli è stato individuato, intorno alle 8, da un drone dei vigili del fuoco in un dirupo nella zona archeologica di Sessa Aurunca; una zona impervia, che ha reso necessario l'intervento di un elicottero per recuperare il cadavere del 58enne.

Sul corpo di Antonio Meschinelli è stata disposta l'autopsia

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca che, di concerto con la competente Autorità Giudiziaria, hanno avviato le indagini per fare piena luce sulla vicenda. Dopo il recupero, il corpo di Antonio Meschinelli è stato portato all'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia, fondamentale per indicare con precisione le cause della morte del 58enne; soltanto dopo gli accertamenti, la salma verrà restituita alla famiglia per i funerali.

Meschinelli era figlio dell'ex sindaco di Sessa Aurunca, morto in un incidente

Una famiglia segnata dal lutto, quella di Antonio Meschinelli. Suo padre, Elio Meschinelli, stimato preside dell'Istituto Tecnico per Geometri di Sessa Aurunca, è stato anche un indimenticato sindaco della cittadina del Casertano per due mandati: dal 1993 al 1997 e dal 2002 al 2007. Nel giugno del 2015, proprio a Sessa Aurunca, sulla Strada Provinciale, l'auto guidata da Elio Meschinelli, all'epoca 69 anni, si scontrò con un'altra vettura: nello scontro l'ex sindaco perse la vita insieme a un ragazzo di 19 anni.