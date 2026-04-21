Infiltrazioni della camorra, sciolti i Comuni di Pagani (Salerno) e Arienzo (Caserta)

La decisione è arrivata dal Consiglio dei ministri, che ha accolto la proposto del ministro dell’Interno.

Il Municipio di Pagani (Salerno)

A meno di un mese dalle elezioni per il nuovo sindaco, un terremoto politico scuote due Comuni della Campania: si tratta di Pagani, nella provincia di Salerno e di Arienzo, nella provincia di Caserta, che sono stati sciolti per infiltrazioni della camorra. A decidere per lo scioglimento delle due Giunte comunali è stato il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi; nelle due città si insedieranno presto delle commissioni straordinarie, che resteranno in carica per 18 mesi.

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Arienzo (Caserta) e di Pagani (Salerno), e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di diciotto mesi" si legge in una nota diramata da Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri.

A Pagani e Arienzo rinviate le elezioni

In entrambi i Comuni, tra circa un mese, erano previste le elezioni che avrebbero portato all'elezioni del nuovo sindaco e della nuova Giunta comunale. Elezioni che, ad Arienzo come a Pagani, saranno rinviate, visto che le commissioni straordinarie amministreranno i Comuni per un anno e mezzo.