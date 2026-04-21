napoli
video suggerito
video suggerito

Infiltrazioni della camorra, sciolti i Comuni di Pagani (Salerno) e Arienzo (Caserta)

La decisione è arrivata dal Consiglio dei ministri, che ha accolto la proposto del ministro dell’Interno.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Il Municipio di Pagani (Salerno)
Il Municipio di Pagani (Salerno)

A meno di un mese dalle elezioni per il nuovo sindaco, un terremoto politico scuote due Comuni della Campania: si tratta di Pagani, nella provincia di Salerno e di Arienzo, nella provincia di Caserta, che sono stati sciolti per infiltrazioni della camorra. A decidere per lo scioglimento delle due Giunte comunali è stato il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi; nelle due città si insedieranno presto delle commissioni straordinarie, che resteranno in carica per 18 mesi.

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Arienzo (Caserta) e di Pagani (Salerno), e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di diciotto mesi" si legge in una nota diramata da Palazzo Chigi al termine della riunione del Consiglio dei ministri.

A Pagani e Arienzo rinviate le elezioni

In entrambi i Comuni, tra circa un mese, erano previste le elezioni che avrebbero portato all'elezioni del nuovo sindaco e della nuova Giunta comunale. Elezioni che, ad Arienzo come a Pagani, saranno rinviate, visto che le commissioni straordinarie amministreranno i Comuni per un anno e mezzo.

Caserta
Cronaca
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Difficilmente sapremo quanto è stato davvero rubato nella rapina in banca a Napoli
La rapina delle cassette di sicurezza nella banca Crèdit Agricole di Napoli ha più domande che risposte
Rapina in banca a Napoli, il "terzo uomo" è un cinquantenne già noto alle forze dell'ordine
Controlli a Salvator Rosa: si cerca il punto di uscita dei rapinatori
I messaggi degli ostaggi scritti sui fogli: "Fate presto, siamo senza ossigeno"
Il video delle telecamere interne: entrano camuffati e con un bastone bloccano le porte
Rapina preparata per mesi da professionisti: scoperti gallerie e un generatore
Il racconto degli ostaggi, i banditi avevano maschere da attori
Come funziona la cassetta di sicurezza: doppia chiave, copertura assicurativa ma con un limite
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views