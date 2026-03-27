Ischia, sciolto il Comune di Lacco Ameno arriva il commissario: sfiduciato il sindaco Giacomo Pascale

L’ex sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale

Sciolto il consiglio comunale di Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, dopo la sfiducia di 7 consiglieri su 12 al sindaco in carica Giacomo Pascale, con le firme depositate ieri da un notaio. Oggi, venerdì 27 marzo, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio Silvana Tizzano, Prefetto in quiescenza, incaricandola della provvisoria amministrazione dell'Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell'organo consiliare. A Lacco Ameno, in questo modo, si potrebbe andare a votare alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.

L'ex sindaco uscente Giacomo Pascale ha annunciato una conferenza stampa che si terrà domani, sabato 28 marzo, a mezzogiorno, nella sala consiliare di Lacco Ameno. Ed è già aperta la sfida per le prossime amministrative. Tra i candidati in lizza per la carica di sindaco è già sceso in campo l'ex senatore Domenico De Siano, che oggi siede nei banchi dell'opposizione in consiglio comunale ed è tra i firmatari della sfiducia: "Il paese sta vivendo forse gli anni più bui dal dopoguerra ad oggi – ha comunicato negli scorsi giorni De Siano – È in crisi il commercio, è in crisi il turismo, ma soprattutto è in crisi il rapporto tra le persone".

De Siano ha criticato anche le lungaggini burocratiche della ricostruzione post-terremoto: "Ancora ferma e i risultati concreti sono minimi, a fronte delle risorse disponibili". Mentre si è detto favorevole a discutere la possibilità di creare un comune unico, in modo da affrontare in maniera efficace i temi della ricostruzione, del potenziamento infrastrutturale e del dissesto idrogeologico.