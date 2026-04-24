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È ufficiale: Carlo Puca e Valerio Di Pietro assessori al Comune di Napoli, il sindaco ha firmato le nomine

Il giornalista assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine di Napoli, per l’esponente Pd delega a Transizione digitale e Smart city.
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A cura di Ciro Pellegrino
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Carlo Puca e Valerio Di Pietro
Carlo Puca e Valerio Di Pietro

Carlo Puca e Valerio Di Pietro sono da oggi i due nuovi assessori nella giunta comunale guidata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il giornalista di Sant'Antimo, classe 1970, ha la nomina ad assessore alla Partecipazione attiva e all'Immagine, con delega alla gestione dell'immagine pubblica del Comune, la democrazia partecipata, le consulte, i processi di co-progettazione e ascolto della cittadinanza. Si tratta di deleghe strategiche visto che Manfredi passerà l'ultimo anno della sua prima consiliatura tra i grandi eventi come l'America's Cup ma pianificando la campagna elettorale 2027 tra i cittadini napoletani.

A Valerio Di Pietro, classe 1986, ingegnere gestionale, indicato dal Partito Democratico e in particolare dall'area che fa riferimento al deputato Marco Sarracino (il correntone Schlein) va l'assessorato a Transizione digitale e smart city con delega a sicurezza informatica, connettività, protocollo informatico, promozione dell’accessibilità informatica, attuazione dell’Agenda digitale.  Una delega light rispetto a quella che avrebbe voluto il Pd (Ambiente o Personale) ma il sindaco Manfredi non ha accettato alcun "suggerimento" dei Dem in tal senso.

Il primo cittadino ha confermato di riservare a sé alcune tra le materie più pesanti della sua sindacatura: cultura, porto, PNRR, finanziamenti europei e coesione territoriale, grandi progetti, stadio Maradona, personale, organizzazione, innovazione, tutela degli animali e tutte le altre non espressamente delegate, nonché agli aspetti connessi alla riorganizzazione della partecipata operante nel settore dell'igiene urbana.

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