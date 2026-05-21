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Operaio al lavoro sull’autostrada A1 investito e ucciso a Capua

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sull’incidente indaga la Polizia Stradale.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Una tragedia si è verificata questa mattina, giovedì 21 maggio, sull'Autostrada A1 Milano-Napoli: un uomo, un operaio di una ditta privata che fa opere di verde (giardinaggio) è stato investito e ucciso da un'automobile in transito. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'incidente si è verificato al chilometro 722, in direzione Nord, nel territorio di Capua, in provincia di Caserta: l'operaio – del quale non si conoscono ancora le generalità – stava eseguendo alcuni lavori quando è stato colpito da una vettura in transito. L'impatto è stato violento, a tal punto che l'uomo è stato sbalzato in aria per diversi metri: il conducente dell'auto che ha investito l'uomo si è fermato e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, che è morto sul colpo per le gravi ferite riportate nell'incidente. Sul luogo dell'accaduto, poi, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Caserta, che hanno gestito la viabilità autostradale – fortemente rallentate a causa dell'incidente – e hanno eseguito i rilievi utili a determinare la precisa dinamica di quanto accaduto; a questo fine, i poliziotti hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

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