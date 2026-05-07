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Incidente tra moto e camion a Capua: morto turista della Repubblica Ceca, moglie ricoverata in ospedale

Incidente mortale a Capua (Caserta): un turista 56enne della Repubblica Ceca, Michal Gross, è deceduto dopo essere stato investito da un mezzo della nettezza urbana.
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A cura di Nico Falco
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Immagine di repertorio
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Un turista di 56 anni, Michal Gross, è morto, e la moglie è stata ricoverata in ospedale, a seguito di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 7 maggio, a Capua, all'altezza di un trafficato quadrivio con rotonda che segna l'ingresso nella cittadina del Casertano. Secondo le ricostruzioni i due, in moto, si sono scontrati con un camion della nettezza urbana; caduti a terra, l'uomo è stato schiacciato dalle ruote del pesante mezzo. Sull'accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Capua.

La vittima e la moglie, entrambi della Repubblica Ceca, erano in Italia per turismo. I militari dell'Arma hanno accertato che la coppia, in moto, e il camion provenivano entrambi dal comune di San Tammaro e stavano per svoltare a bassa velocità in direzione di Santa Maria Capua Vetere. La collisione c'è stata durante quella manovra; il 56enne, colpito dal camion, avrebbe perso l'equilibrio ed è finito sotto le ruote del mezzo. I tentativi di soccorso si sono rivelati inutili, sarebbe deceduto sul colpo.

La moglie, anche lei caduta, ha riportato delle lesioni ma le sue condizioni non sarebbero gravi; è stata accompagnata nell'ospedale civile di Caserta, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Il conducente del veicolo si è fermato ed ha allertato i soccorsi. I carabinieri hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruzione con esattezza la dinamica e sono stati ascoltati diversi testimoni che hanno assistito all'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta e il personale del 118; la salma dell'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami autoptici.

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