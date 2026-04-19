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Incidente tra moto e auto in provincia di Avellino: feriti marito e moglie, sono gravi

L’incidente si è verificato nella notte a Rotondi. I due coniugi viaggiavano a bordo della motocicletta: trasportati in ospedale a Napoli, le loro condizioni sono gravi.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Un grave incidente stradale si è verificato questa notte a Rotondi, nella provincia di Avellino, al confine con quella di Benevento: il bilancio è di due persone gravemente ferite, marito e moglie. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, i due coniugi viaggiavano a bordo di una motocicletta quando, poco dopo la mezzanotte, in località Campizze, il mezzo a due ruote si è scontrato con una Jeep per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, che hanno prestato soccorso ai due coniugi feriti: marito e moglie sono stati trasportati d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento; qui, vista la gravità delle loro condizioni di salute, i medici hanno ritenuto opportuno trasferire entrambi a Napoli. Da quanto si apprende, invece, il conducente della vettura non ha riportato gravi conseguenze.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, come detto ancora poco chiara, e avviato le opportune indagini per individuare eventuali responsabilità.

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