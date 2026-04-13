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Caserta, incidente su A1 verso Roma: autoarticolato sbanda e blocca l’autostrada vicino Capua

Mezzo pesante con container vuoto sbanda sull’A1 vicino Capua, conducente in ospedale e traffico bloccato per i soccorsi.
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A cura di Redazione Napoli
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L’incidente nel Casertano
L’incidente nel Casertano

Sull’autostrada A1, nel tratto in provincia di Caserta, un autoarticolato è rimasto coinvolto in un incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorsi e la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Roma. L'allarme è scattato questa mattina, 13 aprile 2026, intorno alle ore 9.30. Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta è intervenuta poco prima dell’uscita di Capua. All'arrivo sul posto, i soccorritori hanno trovato un mezzo pesante che trasportava un container vuoto.

Secondo la ricostruzione, il veicolo avrebbe sbandato più volte, urtando prima il lato destro e poi quello sinistro della carreggiata, fino a colpire le barriere divisorie. La corsa si è conclusa al centro della strada, con il mezzo ripiegato su se stesso ma senza ribaltarsi. Il conducente non è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato soccorso dal personale sanitario presente sul posto, che lo ha trasportato in ospedale. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo, l'arteria autostradale è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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