Incidente tra tre auto sulla Statale della Reggia di Caserta: c’è un morto

Della vittima non sono ancora state rese note le generalità. La Statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 3 giugno, a Caserta: una persona – della quale non sono ancora state rese note le generalità – è morta in uno scontro tra tre automobili che si è verificato sulla Strada Statale 700 "della Reggia di Caserta", tra le uscite di Zona Industriale e San Clemente. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso di una persona, morta a causa delle ferite riportate nell'impatto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine, che hanno eseguito i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che risulta al momento poco chiara, nonché eventuali responsabilità. Al fine di consentire gli accertamenti delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria e la rimozione dei veicoli coinvolti nell'incidente, la Statale "della Reggia di Caserta" è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dal sinistro, con uscite obbligatorie a San Clemente e in Zona Industriale per gli automobilisti.