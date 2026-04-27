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Donna di 40 anni investita e uccisa sulla Cilentana: tragedia ad Agropoli

Il tragico incidente stradale si è verificato nella notte. Il conducente dell’auto si è fermato e ha allertato i soccorsi, ma per la 40enne non c’è stato nulla da fare.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Un tragico incidente stradale si è verificato questa notte in Cilento, nella provincia di Salerno: una donna di 40 anni – di origini georgiane, della quale non si conoscono ancora le generalità – è stata investita e uccisa da un'automobile. La vittima stava percorrendo a piedi la Statale Cilentana quando, nelle vicinanze dello svincolo di Agropoli Nord, è stata travolta da un'auto in transito. Il conducente della vettura, dopo l'impatto, si è fermato a prestare i primi soccorsi alla donna e ha allertato i sanitari: sul posto è intervenuto il 118, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 40enne; troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

L'autista risultato negativo ad alcol e droga

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. Il veicolo che ha investito la 40enne è stato sottoposto a sequestro, mentre, come da prassi, il conducente è stato sottoposto agli accertamenti per rivelare l'eventuale assunzione di alcol o droghe, che sono risultati negativi. Anche la salma della vittima è stata posta sotto sequestro e, nei prossimi giorni, sarà sottoposta agli accertamenti medico-legali.

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