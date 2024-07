Incidente frontale tra scooter e auto in Zona Ospedaliera: morto un uomo di 36 anni a Napoli

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale, rivelatosi purtroppo mortale, a Napoli: nella serata di ieri, domenica 30 giugno, un uomo di 36 anni – le cui generalità non sono ancora state rese note – è deceduto in seguito all'impatto tra il suo scooter e un'automobile. Intorno alle 21.45, la vittima stava guidando il suo scooter Piaggio Cruiser in via Sant'Ignazio di Loyola, in Zona Ospedaliera, area collinare di Napoli quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, il mezzo a due ruote ha impattato frontalmente con un'automobile, una Range Rover, guidata da un giovane di 21 anni, che si è subito fermato per allertare i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti dell'Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto. Il guidatore della vettura è stato sottoposto agli esami tossicologici, per verificare la presenza nel sangue di alcol o droghe al momento dell'incidente, mentre la salma del 36enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria; molto probabilmente, come da prassi in questi casi, sarà eseguita l'autopsia. I due mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro.