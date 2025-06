video suggerito

Zona Ospedaliera di Napoli paralizzata dal traffico: lunghe code e attese di ore Caos traffico nella Zona Ospedaliera di Napoli questa mattina. Lunghe code di auto all’uscita della Tangenziale. Ma non risultano incidenti. Sul posto la Polizia Locale. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Caos traffico questa mattina nella Zona Ospedaliera di Napoli oggi, giovedì 19 giugno 2025. Lunghe code di auto e attese di oltre un'ora per attraversare l'area della Municipalità Vomero-Arenella, dove si trovano i principali ospedali cittadini, come il Cardarelli, il Pascale, il Monaldi e il Cotugno. Paralizzata dal traffico, in particolare, fin dal mattino, l'uscita Zona Ospedaliera della Tangenziale di Napoli. Si tratta, spiegano dalla società a Fanpage.it, di "traffico ordinario per l'immissione dei veicoli nella viabilità urbana. Dalle 7 di questa stamattina non risulta nessun tamponamento o incidente in Tangenziale". Nella zona sono presenti diverse pattuglie della Polizia Municipale, che stanno regolando la circolazione ed operando controlli. Ciò nonostante, la grande presenza di auto e la capienza delle strade ha creato diversi imbuti.

Polizia Locale sul posto per controlli e traffico

L'anello tra il Nuovo Policlinico e l'ospedale Antonio Cardarelli è rimasto completamente paralizzato da lunghe code di auto e camion. La circolazione è andata in tilt e si procede a passo d'uomo. Si tratta di una delle zone più trafficate della città di solito. Sul posto sono arrivate diverse squadre della Polizia Locale, che sono posizionate in presidio nei punti nevralgici e stanno cercando di deviare le auto verso il Vomero, ma la circolazione va ancora molto a rilento.

Si è in attesa, intanto, della realizzazione del nuovo ingresso della Tangenziale di Napoli alla Zona Ospedaliera che dovrebbe snellire la circolazione nell'area. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE). Saranno costruiti tre nuovi svincoli (via dei Ciliegi, via Nuova Toscanella e Camaldoli), con la possibilità di accesso diretto alla Zona Ospedaliera per chi arriva da fuori. Meno traffico su via Jannelli, viale Colli Aminei e Corso Malta. In questo modo si risparmieranno 32,24 milioni di euro all'anno. La partenza dei lavori è prevista per metà del 2026. Costo 600 milioni di euro. Per realizzare l'opera andranno fatti scavi significativi e spostate alcune condotte di gas, energia e acqua. Il progetto sarà commissionato a Tangenziale di Napoli SpA con risorse per circa 10 milioni di euro.