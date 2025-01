video suggerito

Tangenziale di Napoli, ecco come sarà il nuovo ingresso della Zona Ospedaliera: 3 nuovi svincoli e meno traffico Il progetto del nuovo ingresso della Tangenziale di Zona Ospedaliera prevede tre nuovi svincoli (via dei Ciliegi, via Nuova Toscanella e Camaldoli) e meno traffico su via Jannelli, viale Colli Aminei e Corso Malta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ok al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per la realizzazione di un nuovo ingresso della Tangenziale di Napoli alla Zona Ospedaliera. Saranno costruiti tre nuovi svincoli (via dei Ciliegi, via Nuova Toscanella e Camaldoli), con la possibilità di accesso diretto alla Zona Ospedaliera per chi arriva da fuori. Meno traffico su via Jannelli, viale Colli Aminei e Corso Malta. In questo modo si risparmieranno 32,24 milioni di euro all'anno. La partenza dei lavori è prevista per metà del 2026. Costo 600 milioni di euro. Per realizzare l'opera andranno fatti scavi significativi e spostate alcune condotte di gas, energia e acqua. Il progetto sarà commissionato a Tangenziale di Napoli SpA con risorse per circa 10 milioni di euro.

Il nuovo ingresso Zona Ospedaliera della Tangenziale

Il nuovo ingresso della Tangenziale della Zona Ospedaliera sarà realizzato tra i quartieri di Chiaiano e dell'Arenella. Sarà costruita una nuova strada a doppia carreggiata separata. Ciascuna a due corsie per senso di marcia di 3,5 metri di larghezza e banchine da 1,75 metri, senza marciapiedi. Il tracciato sarà in gran parte sotterraneo, in galleria. A lavori finiti ci sarà una nuova direttrice alla Perimetrale Melito-Scampia verso il centro storico di Napoli, che costeggerà ad occidente la Zona Ospedaliera, nonché un nuovo anello stradale che collegherà Autostrada A1, Asse Mediano, Perimetrale di Melito, Perimetrale di Scampia, via dei Ciliegi, Tangenziale di Napoli.

Cosa cambia con il cantiere da 600 milioni

Attualmente l'accesso alla Zona Ospedaliea avviene in entrata dalla Tangenziale attraverso lo svincolo della Zona Ospedaliera. In uscita il flusso tende a congestionare i quaertieri vicini. Tra le strade più trafficate che saranno agevolate via Jannelli (Svincolo dei Camaloli), Viale Colli Aminei (svincolo di Capodimonte). La nuova uscita consentirà attraverso l'asse occidentale di rientrare direttamente sullo svincolo Camaldoli, evitando gli ingorghi nei pressi del Nuovo Policlinico.

Dalla Tangenziale si arriverà in Zona Ospedaliera attraverso l'uscita 8 e l'asse Occieentale, fino allo svincolo ospedale. Si potrà continuare ad usare l'uscita 7 di via Pietravalle. Dalla Zona Ospedaliera alla Tangenziale ci sarà lo svincolo Ospedale Asse Occidentale al quale si accederà dall'uscita 8 dei Camaldoli. Eliminata, quindi, l'opzione via Jannelli.

Acampora (Pd): "Un grande passo avanti per la città

Sulla vicenda interviene il consigliere comunale Gennaro Acampora, capogruppo Pd in consiglio comunale:

Nei giorni scorsi è stato dato il via libera alla progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) per la realizzazione di un nuovo ingresso della Tangenziale di Napoli alla Zona Ospedaliera. Il progetto sarà commissionato a Tangenziale di Napoli SpA con risorse per circa 10 milioni di euro. Un documento su cui lavorerà anche l'amministrazione comunale attraverso l'assessore Cosenza, trattandosi di un'infrastruttura strategica nell'ambito dal Piano Urbano comunale della Mobilità Sostenibile.

Poi prosegue:

Attraverso un investimento di circa 600 milioni, si punta a realizzare un vero e proprio anello stradale lungo 4,5 km (A1 – Asse Mediano – perimetrale di Melito/Scampia – via dei Ciliegi – Occidentale – tangenziale di Napoli), con la realizzazione di tre nuovi svincoli (via dei Ciliegi, via Nuova Toscanella e Camaldoli) e il consequenziale accesso diretto alla zona ospedaliera dai quadranti nord, nord-est e sud-ovest dell’area metropolitana. Questo non solo creerà benefici alla circolazione nei pressi del Nuovo Policlinico e dell'ospedale Cardarelli, decongestionando in particolare via Jannelli e viale Colli Aminei, ma garantirà una semplificazione viaria drastica senza intasare la rampa di Corso Malta.

E conclude:

L’opera inoltre contribuirà in maniera decisiva alla sicurezza dei cittadini, poiché è stata individuata dalla Protezione Civile quale futura via di fuga in caso di emergenza per la zona a nord della città, anche in considerazione dei fenomeni sismici occorsi negli ultimi mesi nell’area dei Campi Flegrei. Un'iniziativa ambiziosa e necessaria, fatta in collaborazione con il Parlamento e la Regione, su cui d'ora in avanti vi darò costanti e puntuali aggiornamenti.