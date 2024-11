video suggerito

Nuovo ingresso Tangenziale Napoli in Zona Ospedaliera, parte il primo cantiere Parte il primo cantiere di studio di Tangenziale di Napoli per realizzare un nuovo accesso alla Zona Ospedaliera: indagini il 4 e 5 dicembre in via Jannelli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Al via il primo cantiere di studio di Tangenziale di Napoli per realizzare un nuovo accesso alla Zona Ospedaliera, una delle più congestionate della città, dove si trovano i maggiori presidi sanitari del Sud Italia: l'ospedale Cardarelli, l'Istituto tumori Pascale, il Policlinico Federico II e il Monaldi-Cotugno.

Il progetto del Nuovo Asse Occidentale di Napoli

Dalla prossima settimana, nei giorni 4 e 5 dicembre, sarà allestita un’area di cantiere in via Gabriele Jannelli, di fronte al civico 129 (direzione Zona Ospedaliera) per l’esecuzione di indagini, da parte della Società Tangenziale di Napoli spa, finalizzate alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica del "Nuovo Asse Occidentale di Napoli". Sarò istituito il senso unico alternato dalle ore 9,00 alle ore 16,30. Durante le ore notturne il cantiere sarà smobilitato e installato nuovamente alle ore 9,00 del secondo giorno di lavorazione.

Nuova strada per collegare la Perimetrale di Scampia e via dei Ciliegi

L'idea, a quanto apprende Fanpage.it, è quella di realizzare una nuova strada che collegherà la Perimetrale di Scampia a via dei Ciliegi, attraverso via Nuova Toscanella. Una sorta di "baffo" per snellire la circolazione, soprattutto in prossimità del Nuovo Policlinico e del Cardarelli. Il progetto è stato ammesso a finanziamento nel 2021 col Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Quindi, è stato approvato il documento di indirizzo alla progettazione finalizzato ad acquisire il progetto di fattibilità tecnico economica ed è stato approvato il quadro economico per 260mila euro. Nel 2022 sono stati affidati alla società Interprogetti srl i servizi tecnici di ingegneria e architettura per il progetto di fattibilità tecnico economico per 140mila euro. Il costo dell'opera è al momento stimato in circa 6 milioni di euro.

Un secondo progetto, complementare al primo e seguito direttamente da Tangenziale di Napoli, in quanto concessionaria del Ministero delle Infrastrutture, prevede di realizzare un nuovo ingresso della Tangenziale di Napoli alla Zona Ospedaliera. In questo caso i tecnici stanno lavorando allo studio di fattibilità dell'opera.