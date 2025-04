video suggerito

Apre il cantiere del tram in via Giordano Bruno, disagi traffico a Chiaia: lavori per 6 mesi Partito il cantiere del tram in via Giordano Bruno a Chiaia. Si aggiunge a quelli di via Acton e di via Partenope. A maggio sarà riasfaltata via Parco Margherita.

A cura di Pierluigi Frattasi

Aperto il cantiere del tram in via Giordano Bruno. Disagi per il traffico a Chiaia. I lavori per ripristinare la linea tramviaria su questo lato dureranno 165 giorni, oltre 5 mesi. Il nuovo cantiere si aggiunge a quello inaugurato il 7 aprile scorso in via Acton e a quello sul Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro. Mentre a maggio inizieranno anche i lavori di riasfaltatura al Parco Margherita, dove, dal 5 al 9 maggio e dal 20 al 23 maggio, ci sarà il divieto di sosta permanente con rimozione coatta ambo i lati.

I lavori in via Giordano Bruno in due fasi

Via Giordano Bruno, lato mare, resterà occupata dai cantieri per 165 giorni naturali e consecutivi. La posa della prima pietra è avvenuta ieri, martedì 22 aprile. I lavori saranno eseguiti in due fasi. Nella prima fase, su via Giordano Bruno da piazza Sannazaro a via Tommaso Campanella, sarà istituito fino al 22 giugno il divieto di transito e il senso unico di marcia con direzione piazza della Repubblica in via Giordano Bruno, tratto tra via Tommaso Campanella e via Ferdinando Galiani, e in via Riviera di Chiaia, tratto tra via Ferdinando Galiani e via Giambattista Pergolesi.

Nella seconda fase, su via Giordano Bruno da via Tommaso Campanella a via Ferdinando Galiani e su via Riviera di Chiaia da via Ferdinando Galiani a via Giambattista Pergolesi, sarà istituito dal 23 giugno al 25 settembre il divieto di transito nei tratti indicati e il senso unico di marcia con direzione piazza Sannazaro, nel tratto di via Giordano Bruno compreso tra via Tommaso Campanella e piazza Sannazaro.

L'ANM ha richiesto l’istituzione delle seguenti fermate provvisorie ad uso del servizio di trasporto pubblico: in piazza Sannazaro direzione via Caracciolo 10 metri prima del civico 200; in viale Gramsci direzione piazza Sannazaro altezza civico 10 e altezza civico 28.

“Caos traffico, serve più programmazione”

Sulla vicenda interviene Francesco De Giovanni, consigliere della I Municipalità:

In qualsiasi altra città l'apertura di un cantiere è una straordinaria notizia perché porta nel breve periodo miglioramenti alla viabilità. Nel caso specifico, incrementerà anche la disponibilità dei mezzi pubblici a disposizione dei cittadini. Qui a Napoli, però, quando apre un cantiere non sai mai come va a finire: si veda la Villa Comunale. In una città che ha già enormi problemi di traffico aprire ben 2 cantieri in strade ad alto scorrimento, specialmente per riesumare il tram dopo aver bloccato per 20 anni l'intera Riviera di Chiaia (compreso il crollo di un palazzo) per la realizzazione della metro linea 6 è certamente una cattiva notizia per tutti i napoletani.

L'ordinanza di viabilità a Chiaia

Il piano traffico varato dal Comune di Napoli per i lavori in via Giordano Bruno prevede di istituire dal 22 aprile al 22 giugno 2025:

a) il divieto di transito veicolare in via Giordano Bruno, lato mare, nel tratto compreso tra piazza Sannazaro e via Tommaso Campanella;

b) il senso unico di marcia con direzione piazza della Repubblica in via Giordano Bruno, tratto tra via Tommaso Campanella e via Ferdinando Galiani, e in via Riviera di Chiaia, tratto tra via Ferdinando Galiani e via Giambattista Pergolesi;

c) per i veicoli che da via Tommaso Campanella si immettono su via Giordano Bruno, obbligo di svolta a destra in direzione di piazza della Repubblica;

d) aree riservate alla fermata dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico in:

d.1) piazza Sannazaro, 10 metri prima del civ. 200;

d.2) viale Gramsci altezza civ. 10;

d.3) viale Gramsci altezza civ. 28

e) la sospensione della sosta regolamentata a tariffa oraria (strisce blu) nelle aree di cui al precedente punto d