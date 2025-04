video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, nuovo cantiere del tram a Chiaia dal 22 aprile. Il Comune: “Lavori importanti. Disagi inevitabili” Da martedì 22 aprile parte il secondo cantiere del tram del mare, dopo quello di via Acton. Lavori anche in via Giordano Bruno. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da FB (Mario Battistelli)

Partirà subito dopo Pasqua il secondo cantiere del "tram del mare". Dopo il cantiere di via Acton, partito il 7 aprile scorso e ancora in corso, i lavori inizieranno, martedì 22 aprile, anche sul lato di via Giordano Bruno, dal lato opposto della Riviera di Chiaia. Complessivamente i lavori dovrebbero durare circa un anno e terminare, quindi, per la primavera del 2026. Si tratta dell'intervento di ripristino della vecchia linea tramviaria Acton-Sannazaro. Attualmente, infatti, il tram fa capolinea in piazza Municipio. Con i nuovi lavori sarà prolungato sul Lungomare fino a Mergellina.

"Il ripristino ed estensione del tram del mare – commenta l'Assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza – rappresenta un importante traguardo di mobilità sostenibile per cittadini e turisti complementare al sistema delle metropolitane, anche se la fase di cantiere crea situazioni di inevitabile disagio”.

La presenza del cantiere di via Acton, con la riduzione da 3 a 2 corsie, ha provocato disagi alla circolazione negli scorsi giorni, con il traffico paralizzato tra lunedì e martedì, complice anche la pioggia e il maltempo. Per questo, al Comune sono stati richiesti dei correttivi. Ma, dall'altro lato, i lavori di valorizzazione e ripristino della linea tranviaria avranno numerosi vantaggi, sottolinea il Comune: oltre, ovviamente, a portare un mezzo ecologico come il tram fino a Chiaia, prevedono anche la posa di un materassino antivibrante sottostante le traverse ormai deteriorate, che consentirà di ridurre le attuali fastidiose vibrazioni.

Il nuovo cantiere in via Giordano Bruno dal 22 aprile

I lavori per ripristinare e valorizzare il cosiddetto tram del mare, come anticipato da Fanpage.it, proseguono. In particolare, la nuova fase dei lavori interesserà un primo tratto di via Giordano Bruno, compreso tra piazza Sannazzaro e via Tommaso Campanella, per l’esecuzione dei quali è necessaria l’istituzione di un particolare dispositivo di traffico:

divieto di transito veicolare nel tratto di via Giordano Bruno, compreso tra piazza Sannazzaro e via Tommaso Campanella;

senso unico di marcia nel tratto di via Giordano Bruno compreso tra via Tommaso Campanella e via Ferdinando Galiani;

senso unico di marcia in via Riviera di Chiaia nel tratto compreso tra via Ferdinando Galiani e via Giambattista Pergolesi.

Per quanto riguarda il percorso delle linee bus, i mezzi diretti verso Fuorigrotta e Posillipo saranno deviati su via Piedigrotta, mentre i bus provenienti da Posillipo e Fuorigrotta saranno deviati su via Caracciolo e, in piazza della Repubblica, riprenderanno il regolare percorso in Riviera di Chiaia in direzione piazza Vittoria. Saranno temporaneamente istituite fermate provvisorie.

I cantieri del tram del mare: lavori per un anno

I cantieri del tram del mare sono partiti lunedì 7 aprile. Nel tratto di via Acton, dalla Galleria della Vittoria a piazza Municipio, dovrebbero durare fino al 27 luglio e prevedono la riduzione da tre a due corsie. Le corsie preferenziali saranno costruite nella parte centrale della carreggiata. Altro nodo fondamentale dei lavori sarà all'altezza dell'incrocio tra via Cristoforo Colombo, piazza Municipio e via Acton. I lavori saranno in due fasi, per garantire la svolta a sinistra su via Colombo, lato Hotel Romeo per chi proviene da via Acton.

All'altro capo del cantiere, in piazza Sannazaro, i lavori saranno fatti di notte fino al 7 maggio. Ci saranno più cantieri di 40 metri, delimitati da coni. La rete aerea sarà realizzata andando a restringere la carreggiata di volta in volta. I lavori saranno sospesi in corrispondenza di particolari eventi e delle partite del Napoli allo Stadio Maradona, per alleggerire i disagi alla circolazione.