video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Centro di Napoli bloccato dal traffico a via Acton per i lavori del tram: “Servono correttivi” Caos traffico in via Acton per i lavori del tram del mare. Simeone: “Subito i correttivi al piano viabilità” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Caos traffico in via Acton sul lungomare di Napoli per i lavori del tram del mare partiti questa settimana. La strada è stata ridotta a due corsie e resterà così per il prossimo anno. Lunghe code di auto questa mattina, con clacson impazziti. Il tema è stato al centro della commissione Trasporti, presieduta da Nino Simeone. La commissione propone una task force e interventi sulla viabilità per contenere i disagi.

La Commissione Infrastrutture, Mobilità e Lavori Pubblici del Consiglio Comunale di Napoli, riunitasi questa mattina, ha ribadito il carattere strategico della nuova linea tramviaria "del Mare", che collegherà San Giovanni a Teduccio con piazza Sannazaro. Un’opera fondamentale per il potenziamento del trasporto pubblico locale e per la riqualificazione dell'intera mobilità cittadina. Nel corso della seduta, su proposta del presidente Nino Simeone, è stata avanzata la richiesta di estendere le attività di cantiere anche alle ore notturne, al fine di accelerare i tempi di realizzazione e ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sulla quotidianità dei cittadini.

I correttivi al piano traffico di via Acton

Due i correttivi principali proposti in tema di circolazione veicolare:

– Inversione temporanea del senso di marcia su via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra Portosalvo e l’Hotel Romeo;

– Soppressione temporanea dell’incrocio tra via Nazario Sauro e via Acton.

La Commissione ha inoltre proposto la creazione di una task force permanente composta da assessori competenti, Polizia Municipale, tecnici comunali, rappresentanti dell’ACI, di ANM, dei servizi taxi e NCC granturismo, con l’obiettivo di monitorare costantemente l’andamento dei lavori e adottare soluzioni tempestive ed efficaci.

Per Nino Simeone,

“Bisogna accelerare i tempi, tutelare la città, perché un’infrastruttura di tale rilevanza non può prescindere da una programmazione che tenga conto della vivibilità urbana. La nostra proposta di attivare turni notturni risponde a una precisa volontà: procedere speditamente nella realizzazione dell’opera, senza aggravare ulteriormente le già complesse condizioni della viabilità in una zona strategica della città.”

La Commissione ha inoltre sollecitato l’Amministrazione a potenziare la comunicazione istituzionale nei confronti della cittadinanza, assicurando chiarezza e tempestività non solo sulle modifiche alla viabilità e sull’andamento dei cantieri, ma anche sull’offerta complessiva del trasporto pubblico locale.

È stato infine ribadito l’invito a rafforzare la collaborazione tra le strutture tecniche, la Polizia Municipale e le Municipalità, in un’ottica di presidio costante del territorio e condivisione delle scelte operative.

La Commissione Infrastrutture continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione dell’intervento, garantendo il proprio impegno istituzionale affinché i lavori si svolgano secondo criteri di efficacia, sostenibilità e attenzione alle esigenze della cittadinanza.