video suggerito

Torna il tram in piazza Sannazaro. Via Acton ridotta a 2 corsie: basoli al posto dell’asfalto. Un anno di lavori Partono i lavori per riportare il tram da San Giovanni a piazza Sannazaro. Dureranno un anno. Via Acton ridotta da 3 a 2 corsie. Tornano i cavi elettrici aerei alla Riviera di Chiaia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il tram a Napoli fino a piazza Sannazaro. È tutto pronto per l'avvio dei cantieri. I lavori dureranno un anno. Via l'asfalto da via Acton, dove, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, torneranno i basoli. La strada sarà ridotta da tre a due corsie per la durata dei lavori. Saranno ripristinati i binari e sarà costruita di nuovo la rete aerea dei cavi elettrici che alimenteranno i tram, lungo un percorso che passa per San Giovanni a Teduccio, dove c'è lo stazionamento, per proseguire su via Marina, piazza Municipio, via Acton, Galleria Vittoria, Riviera di Chiaia fino a piazza Sannazaro. Data la complessità dell'intervento, i lavori saranno divisi in più fasi. Nel complesso dureranno 350 giorni naturali e consecutivi. La partenza è prevista per lunedì 7 aprile, salvo imprevisti. I lavori sull'altro lato del lungomare si aggiungono a quelli attualmente in corso tra piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro e Molosiglio.

Torna il tram a Chiaia

Si tratta di una nuova linea tranviaria che collegherà San Giovanni a piazza Sannazaro. Saranno ricostruiti i binari e la rete aerea elettrificata. Sarà necessario, infatti, un risanamento dei binari, delle casse di manovra e il ripristino della rete aerea sovrastante. I binari saranno poggiati su una soletta in clacestruzzo posata su un materassino antivibrante lungo tutta la tratta piazza Sannazaro, via Giordano Bruno e la Riviera di Chiaia, dove saranno ripristinati. Mentre nel tratto piazza Vittoria, via Arcoleo, via Domenico Morelli e via Vannella Gaetani è previsto il risanamento dell'impianto.

Via Acton, addio asfalto: tornano i basoli

Una vera rivoluzione è prevista in via Acton, la strada del lungomare che costeggia la Stazione Marittima, il Molo Beverello e il Maschio Angioino. Qui è previsto il ripristino della sede tranviaria, così com'era prima della sospensione dell'esercizio. Sarà riportata alla luce l'antica pavimentazione in sanpietrini di basalto, che è ancora presente sotto l'asfalto attuale.

I tempi dei cantieri

L'avvio dei lavori è previsto per lunedì 7 aprile. Nel tratto di via Acton, dalla Galleria della Vittoria a piazza Municipio, i lavori dovrebbero durare fino al 27 luglio. Saranno divisi in varie fasi, con riduzione da tre a due corsie.

Altro nodo fondamentale dei lavori sarà all'altezza dell'incrocio tra via Cristoforo Colombo, piazza Municipio e via Acton. I lavori saranno in due fasi, per garantire la svolta a sinistra su via Colombo, lato Hotel Romeo per chi proviene da via Acton.

All'altro capo del cantiere, in piazza Sannazaro, i lavori saranno fatti di notte fino al 7 maggio. Ci saranno più cantieri di 40 metri, delimitati da coni. La rete aerea sarà realizzata andando a restringere la carreggiata di volta in volta. I lavori saranno sospesi in corrispondenza di particolari eventi e delle partite del Napoli allo Stadio Maradona, per alleggerire i disagi alla circolazione.