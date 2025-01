video suggerito

Nuovo lungomare di Napoli, via Nazario Sauro ripavimentata dal 3 febbraio: sospese le strisce blu Partono i cantieri per rifare marciapiedi e carreggiata. Sospese le strisce blu in via Nazario Sauro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono lunedì 3 febbraio 2025 i cantieri per ripavimentare il Lungomare di via Partenope e via Nazario Sauro a Napoli. La posa della prima pietra era avvenuta il 10 luglio 2023, circa un anno e mezzo fa, come documentato da Fanpage.it. Adesso, terminati i lavori sui sottoservizi, con la riorganizzazione delle fognature, si procederà con la sistemazione delle aree di superficie: saranno rifatti i marciapiedi e la carreggiata lungo il tratto che va da piazza Vittoria al Molosiglio.

I marciapiedi saranno allargati sul lato di hotel e ristoranti, mentre resteranno due corsie per le auto, al centro, affiancate dalla pista ciclabile. I lavori dovrebbero durare fino al 2 gennaio 2026. La prima fase dei lavori interesserà via Nazario Sauro e durerà fino al 12 giugno prossimo. Saranno rifatti per primi la carreggiata e il marciapiedi lato mare, mentre saranno tenute aperte delle corsie per circa 7 metri di larghezza, per consentire il transito veicolare. Confermata la sospensione della pista ciclabile per tutta la durata dell'intervento.

Sospese le strisce blu per 6 mesi in via Nazario Sauro

Ma non finisce qui. A causa della presenza del cantiere fisso, infatti, saranno sospese le strisce blu in via Nazario Sauro, con la contestuale istituzione del divieto di sosta h24 con rimozione coatta, fino al termine della prima tranche dei lavori a giugno.

Parcheggiare nella zona del Lungomare diventerà, insomma, nei prossimi mesi, abbastanza complicato, considerando che contemporaneamente, come anticipato da Fanpage.it, è prevista la partenza dei cantieri per rifare Palazzo Santa Lucia, che dureranno un anno e mezzo e prevedono la sospensione delle strisce blu in via Generale Orsini e in via Marino Turchi, con la sottrazione di ulteriori stalli destinati alla sosta delle automobili.