video suggerito

Bimba di 4 anni morta a Tufino, domani i funerali dopo 4 mesi dal decesso Si svolgeranno domani, sabato 26 aprile, i funerali della bimba di 4 anni morta nel dicembre scorso a Tufino, nella provincia di Napoli. Per la morte della piccola sono indagati gli zii. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

145 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'abitazione dove si è verificata la tragedia, a Tufino (Napoli)

Saranno celebrati domani, a 4 mesi dalla morte, i funerali della piccola Alessandra, la bambina di 4 anni morta nella notte tra il 14 e il 15 dicembre a Tufino, nella provincia di Napoli. Le esequie della bimba si terranno alle ore 16 di domani, sabato 26 aprile, nella parrocchia di San Nicola a Castelvenere, la cittadina della provincia di Benevento di cui è originaria la famiglia della piccola. Ad annunciare i funerali della bambina dopo 4 mesi dal suo decesso è stato il sindaco di Castelvenere, Alessandro Di Santo, che ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia: "La nostra comunità si unisce commossa ai genitori e ai nonni della piccola Alessandra per la sua tragica scomparsa" ha detto il primo cittadino.

Per la morte della bambina sono indagati gli zii

La piccola Alessandra era stata affidata agli zii; proprio nella loro abitazione a Tufino, nella notte tra il 14 e il 15 dicembre, come detto, la bambina è morta in circostanze ancora da chiarire, sulle quali sta indagando la Procura di Nola. Dopo la tragedia, gli zii hanno riferito agli inquirenti che la bambina era morta dopo essere caduta dalle scale; nella versione dei due coniugi, però, ci sono ancora molti punti da chiarire e, per questo, i due sono indagati per maltrattamenti e omicidio colposo.

La bambina non presentava lesioni compatibili con una caduta dalle scale, ma presentava invece segni simili a ustioni, dei quali saranno gli esiti dell'autopsia a chiarirne le cause. Inoltre, in una prima telefonata al 118, quella notte, un uomo avrebbe riferito che la piccola si era sentita male dopo aver bevuto un liquido non meglio specificato; in una telefonata successiva ai soccorritori, invece, una donna avrebbe dichiarato che la bambina era invece caduta da una scala interna all'appartamento.