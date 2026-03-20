Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall’ospedale: indagati 2 medici

La bimba, dopo essere stata dimessa dall’ospedale, ha accusato problemi respiratori ed è morta al San Pio di Benevento dopo un nuovo ricovero.

L’ospedale "San Pio" di Benevento, immagine di repertorio

Sono due i medici indagati per la morte della bambina di 2 mesi, deceduta mercoledì 18 marzo all'ospedale San Pio di Benevento: la Procura della Repubblica sannita, che ha aperto un fascicolo sull'accaduto dopo la denuncia presentata alle forze dell'ordine dai genitori della piccola, ha iscritto nel registro degli indagati due sanitari. Già nella mattinata odierna era arrivata una ulteriore svolta nelle indagini: la Squadra Mobile di Benevento, che indaga sull'accaduto, si era recata nel nosocomio sannita e, su disposizione dei magistrati inquirenti, aveva posto sotto sequestro la cartella clinica della bambina.

La piccola era in cura all'ospedale Monaldi di Napoli per problemi di cuore

Da quanto si apprende, la bambina di 2 mesi era in cura all'ospedale Monaldi di Napoli, nosocomio del capoluogo campano tristemente noto per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 mesi e mezzo deceduto in seguito a un trapianto di cuore fallito. La neonata sannita era affetta da un lieve problema cardiologico ed era seguita proprio dai medici del Monaldi.

Lunedì sarà eseguita l'autopsia sul corpo della bambina

Nella giornata di mercoledì 18 marzo la bimba era stata ricoverata una prima volta in ospedale. Dopo i controlli del caso, però, era stata dimessa ed era tornata a casa insieme ai genitori. A qualche ora di distanza, la piccola aveva accusato dei forti problemi respiratori, per i quali era stata necessaria una nuova corsa all'ospedale San Pio di Benevento, dove purtroppo è poi sopraggiunto il decesso. Lunedì 23 marzo, nel pomeriggio, sarà eseguita l'autopsia sulla salma della piccola, accertamento necessario per il prosieguo delle indagini.