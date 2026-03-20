Neonata morta a Benevento, aperta un’inchiesta: sequestrata la cartella clinica

L’ospedale "San Pio" di Benevento, immagine di repertorio

Aperta un'inchiesta sul decesso di una bimba di soli due mesi all'ospedale San Pio di Benevento: la Procura Sannita ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul decesso, avvenuto nel giro di poche ore. La bimba era infatti giunta in ospedale per una crisi respiratoria, per poi essere dimessa: poi però, una volta tornata a casa, le sue condizioni sarebbero peggiorate, tanto che i genitori l'hanno dovuta riportare l'urgenza nel nosocomio beneventano, dove però la piccola è deceduta, con ogni probabilità, per arresto cardiaco.

La squadra mobile di Benevento ha disposto il sequestro della cartella clinica, per cercare di ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso. La salma della piccola, che ha anche una sorellina gemella, è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento, in attesa che il magistrato disponga l'autopsia. Sarà proprio l'esame autoptico sul corpicino della neonata che dovrà cercare di fare chiarezza sulla vicenda, finora dai contorni ancora vaghi. La famiglia, che dopo il decesso ha presentato denuncia-querela alla Questura di Benevento, attende ora risposte dalla magistratura.