Bimba di 2 mesi non respira. Portata in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore: c’è l’inchiesta

Immagine di repertorio

Una bimba di 2 mesi nata da un parto gemellare è morta ieri sera a Benevento, poco dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Pio, dove i genitori l'avevano portata a causa di una crisi respiratoria. La Procura della Repubblica del capoluogo sannita ha aperto un fascicolo di inchiesta. La salma della piccola, dopo la visita medica esterna, è stata sottoposta a sequestro nell'attesa dell'autopsia. I genitori, residenti a Benevento, hanno presentato, tramite i loro legali, una denuncia-querela in Questura. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile che sta conducendo gli accertamenti di rito.

L'episodio, come detto, è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 marzo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba, era stata trasportata in serata presso il pronto soccorso ospedaliero, in preda ad una crisi respiratoria. Sarebbe poi stata dimessa, ma una volta a casa, avrebbe continuato a stare male. Le sue condizioni sarebbero peggiorate e quando la neonata di due mesi è stata trasportata dai genitori nuovamente al nosocomio la piccola è deceduta, probabilmente per arresto cardiaco. Il decesso sarebbe avvenuto tra ieri e oggi, nel corso della notte .

Dopo la denuncia in Questura, la polizia su delega della Procura sannita, ha sequestrato la cartella clinica per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti alla morte. Anche la salma della neonata è stata sottoposta a sequestro e trasferita presso il reparto di Medicina legale dell'ospedale. La Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo in attesa che venga disposta l'autopsia.