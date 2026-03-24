I funerali della bimba neonata di 2 mesi dimessa dall’ospedale e morta a Benevento, lutto ad Airola

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Lutto cittadino ad Airola, in provincia di Benevento, per i funerali della bimba neonata di appena 2 mesi morta il 18 marzo scorso, dopo essere stata dimessa dall'Ospedale San Pio. Sulla vicenda è aperta un'inchiesta della Procura con due medici indagati. Dopo l'esame autoptico, la salma è stata liberata per le esequie che si svolgeranno oggi, martedì 24 marzo, alle ore 14,45, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù dei Padri Cappuccini. Il sindaco di Airola, Vincenzo Falzarano, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, in concomitanza con il rito funebre, fino alle ore 16. Ci sarà l'esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali. "L'invito – recita una nota dell'amministrazione – a tutti i cittadini, alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni sociali, culturali e produttive ad esprimere la propria partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività non indispensabili, in segno di raccoglimento e rispetto, durante lo svolgimento dei funerali".

Nell'ambito dell'inchiesta sono stati nominati 7 consulenti. Per la Procura – sostituto procuratore Marilia Capitanio – è stato conferito incarico al medico legale Emilio D'Oro, affiancato dalla pediatra Beatrice Lopardo e dall'anatomopatologo Noè De Stefano. Altrettanti consulenti specialisti anche per i due medici indagati, difesi dagli avvocati Luciano Romano e Luigi Tuccillo, che hanno nominato i medici legali Emanuele Capasso e Carlo De Rosa e il pediatra Vincenzo Tipo, primario del Pronto Soccorso del Santobono di Napoli. I genitori della bimba, assistiti dall'avvocato Antonio Leone, hanno nominato il medico legale Giovanni Liviero. La relazione sull'esame autoptico che si è svolto ieri è attesa entro 90 giorni. Secondo le prime informazioni, la bimba, nata da parto gemellare, sarebbe stata affetta da una patologia cardiologica per la quale era seguita presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo essere stata portata al San Pio di Benevento, venerdì scorso, con una crisi respiratoria, sarebbe stata dimessa e poi riportata in ospedale, dove poi sarebbe morta nella notte.