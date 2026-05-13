Neonata arrivata morta in ospedale a Sarno: partorita in casa da una 16enne

Immagine di repertorio

Una neonata è stata portata nella notte nell'ospedale "Martiri di Villa Malta" di Sarno (Salerno); i medici hanno tentato le manovre di rianimazione, ma si è rivelato tutto inutile: la bimba era già morta. Ad accompagnarla, una 16enne di origini cinesi, identificata come la madre; le indagini sulla vicenda sono affidate ai carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto prima dell'arrivo nella struttura e le cause del decesso della piccola.

Secondo i primi elementi raccolti, che sono per il momento al vaglio degli investigatori, la piccola sarebbe nata poco prima; la ragazza avrebbe partorito in casa, in una abitazione dell'area vesuviana, con l'aiuto di un familiare. Poi, forse resasi conto che la piccola non reagiva, sarebbe andata in ospedale, dove però la neonata è arrivata già senza vita.

Gli accertamenti sono affidati ai militari dell'Arma del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e della stazione di Sarno; la salma è stata sequestrata su disposizione della Procura di Nola e con tutta probabilità verrà sottoposta all'autopsia nelle prossime ore.