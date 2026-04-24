Arienzo, 56enne morta in casa tra escrementi di cani e gatti, ipotesi malore

Una 56enne è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Arienzo (Caserta), dove viveva da sola con una trentina di gatti e cani; sarebbe deceduta per un malore.

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Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Arienzo (Caserta), riversa sul pavimento e circondata da escrementi di animale; il corpo è stato rinvenuto dalla vicina che, non riuscendo a contattarla da qualche giorno, ha deciso di entrare nell'appartamento con le chiavi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si ipotizza che sia stata stroncata da un malore, ma il magistrato di turno ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso.

La 56enne, a quanto si apprende, viveva da sola con parecchi animali domestici: nell'appartamento c'erano circa trenta gatti e quattro cani. Al momento del ritrovamento del corpo la donna era a terra sul pavimento della camera da letto, con addosso una canotta. È probabile che si sia sentita male e che sia deceduta prima di riuscire a chiedere aiuto.

La vicina di casa, quella che ha poi trovato il corpo, non aveva sue notizie dall'inizio della settimana: solitamente le portava la spesa a casa ma martedì non è riuscita a contattarla. Ha quindi aspettato qualche giorno e poi è entrata nell'appartamento, utilizzando le chiavi lasciate all'esterno. Una volta dentro, la macabra scoperta e l'immediata segnalazione ai carabinieri della stazione locale.