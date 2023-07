Nuovo Lungomare via Partenope, aprono i cantieri: transenne in piazza Nazario Sauro Chiusa alle auto una parte di via Raffaele De Cesare dove si sta installando il campo base degli operai che durerà circa 6 mesi. Il piano viabilità del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Sono partiti i cantieri per il rifacimento del Lungomare di via Partenope a Napoli, con i marciapiedi lato ristoranti e hotel più larghi. Oggi, lunedì 10 luglio 2023, sono state posizionate le transenne in via Raffaele De Cesare, dove si sta installando il campo base degli operai che lavoreranno alla prima tranche dei lavori in via Nazario Sauro. Qui, saranno depositati anche i materiali che serviranno per le lavorazioni. La ripavimentazione del Lungomare durerà circa un anno. La prima tranche di via Nazario Sauro dovrebbe concludersi entro gennaio 2024. Dopodiché, si metterà mano alla seconda tranche di via Partenope.

Il piano viabilità del Comune

Il Comune di Napoli, come anticipato da Fanpage.it, lo scorso giugno ha approvato il programma di cantierizzazione per i lavori di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli. Il piano, al momento, prevede la partenza dei lavori, come detto, da via Nazario Sauro, con la chiusura al transito dei veicoli della parte finale di via Raffaele De Cesare, in direzione di piazza Nazario Sauro. Nell'altra parte di via De Cesare sarà istituito il doppio senso di marcia con la sospensione degli stalli di sosta sulle strisce blu. In via Nazario Sauro si lavorerà solo di giorno, senza chiudere la strada.

L'avvio dei lavori prima dell'estate, dopo una lunga attesa, era stato annunciato dall'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, a Fanpage.it, il 16 maggio scorso. Il nuovo Lungomare di Napoli avrà i marciapiedi larghi sul lato di ristoranti e alberghi e due corsie per le auto, confermata anche la pista ciclabile a due corsie. Il progetto di restyling prevede un finanziamento di 13,2 milioni di euro.

La gara, bandita ad aprile 2022, è stata aggiudicata alla società COGEPA. Il nuovo lungomare sarà molto più accogliente e moderno. Il progetto prevede, come detto, i marciapiedi più larghi sul lato dei ristoranti, per tavolini e ombrelloni, ma ci sarà un corridoio lasciato libero tra questi ultimi e gli edifici. E anche sul lato degli hotel ci sarà un'area esterna ampia, agli ingressi, con le aiuole per l'arrivo dei taxi.