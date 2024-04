video suggerito

Vannacci a Napoli il 2 maggio, annunciato presidio di protesta in largo Nazario Sauro Gli attivisti del “Fatt” hanno annunciato una protesta contro Roberto Vannacci; il generale guiderà la lista per la circoscrizione meridionale della Lega alle Europee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il generale Roberto Vannacci sarà a Napoli il 2 maggio per presentare "Il mondo al contrario", il libro che gli ha dato notorietà e che in poco tempo è diventato un caso editoriale. E di fronte al teatro del centro culturale "In Arte Vesuvio", dove si terrà l'incontro, ci sarà un presidio di protesta: l'annuncio nelle scorse ore, da parte di movimenti Lgbtq+ e antagonisti, che hanno diffuso l'appello a raggiungere largo Nazario Sauro. Vannacci correrà alle prossime Europee per la Lega: guiderà la lista per la circoscrizione meridionale, depositata in tarda serata alla Corte di Appello di Napoli.

Si legge nel comunicato, diffuso dagli organizzatori del presidio tramite l'account instagram "Che.fatt.pride":

Tutto ciò che non è cis, etero, bianco ed abile per il candidato di punta alle elezioni europee per la Lega di Salvini dovrebbe scomparire: noi crediamo che Roberto Vannacci a casa nostra non abbia diritto di parola e non abbiamo paura a dirlo. Crediamo che chi predica odio, intolleranza, discriminando le persone in base alle proprie disabilità, al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere vada bandito da qualsiasi contesto che voglia definirsi democratico.

Diffuso anche un manifesto che appare ispirato a quello del Partito Democratico: la foto di Vannacci e, invece della scritta "Ignoriamolo", un più netto "Cacciamolo". Quindi, conclude l'appello, dando appuntamento alle 16 del 2 maggio:

Vi invitiamo a portare con voi i vostri sex toys, le vostre calze a rete, i vostri corpi scabrosi e osceni da contrapporre allo squallore, al grigiore, all'odio di Roberto Vannacci e dei quattro rinnegati che andranno ad ascoltare i suoi deliri reazionari e post-fascisti.