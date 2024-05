video suggerito

Apre la nuova libreria Mondadori in Galleria Umberto a Napoli da venerdì 17 maggio Venerdì 17 maggio apre i battenti la libreria Mondadori più grande di Napoli, in Galleria Umberto I. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova libreria Mondadori in Galleria Umberto I a Napoli

L'attesa è durata un po' ma ora è arrivato il momento: il 17 maggio, venerdì prossimo, la libreria Mondadori in Galleria Umberto I a Napoli aprirà le sue porte agli amanti della lettura. Il progetto è ambizioso: creare un punto di vendita, incontri, eventi culturali, co-working nella struttura monumentale tardo-ottocentesca, simbolo del "rinascimento" cittadino.

A quanto apprende Fanpage.it per ora non ci sarà una festa di inaugurazione: la libreria aprirà e sarà pienamente operativa venerdì 17, in barba anche alla scaramanzia. Del resto grande era l'attesa e la curiosità tra gli avventori della Galleria nel vedere dai vetri già tutto pronto sugli scaffali ma ancora off limits ai clienti.

Il Mondadori Bookstore | MA di Napoli si estende su una superficie di 1.000 metri quadrati e offre 148.000 volumi, che spaziano dai grandi classici ai bestseller in generi come narrativa, saggistica e varia. Presenta l’area ‘We are Junior', che include libri per bambini, giochi didattici e fiabe illustrate per stimolare la fantasia dei più piccoli, oltre all’innovativo reparto ‘Just Comics', dedicato al fenomeno dei manga e dei fumetti, che strizza l’occhio alla Generazione Z. Vi è anche uno spazio dedicato alla musica e al cinema, con un’ampia selezione di CD, vinili e DVD.

Leggi anche Il futuro del giornalismo, dibattito al Consolato francese a Napoli

In aggiunta, il negozio offre un'area book buvette, free coworking hub e reading space dedicate alla lettura e allo studio, uno spazio per enodegustazioni e un'area esclusiva per eventi, pronta ad ospitare figure di spicco del panorama artistico locale, nazionale e internazionale. Due grandi totem touch screen favoriscono l’interazione social e le innovazioni come casse self-service, il servizio click & collect – che permette di acquistare online e ritirare in negozio – e Trovalibro, che aiuta i clienti a localizzare i libri disponibili, migliorano e rendono più piacevole l’esperienza in libreria.

Lo store adibisce anche un’ampia area a galleria fotografica, dedicata all’arte e alla fotografia contemporanea di giovani talenti emergenti, dando loro di volta in volta la possibilità di poter esporre i propri lavori nel cuore della galleria. È il caso di Vittorio Cioffi, Michele De Cesare, Gerardo Massaro, Fabio Monk e Davide Orfeo, che inaugureranno la mostra "Metamorfosi napoletana".

Attigua alla nuova Mondadori il prossimo 23 maggio aprirà invece – e sarà il primo a Napoli, patria della tazzulella – Starbucks, altro grande brand che promette di dare nuovo slancio alla Galleria, strappandola al declino degli ultimi anni.

Sarà «spazio indefinito tra il cielo e la terra dove l’uomo può riposare, liberare la mente e nutrire l’anima», afferma Antonio Serpe, Chief Retail Officer delle librerie Mondadori Bookstore | MA Italia. «È un momento per fermarsi dalla frenesia quotidiana, dedicarsi alla lettura ed entrare in armonia con la natura, rappresentando così un approccio completamente innovativo al modo di intendere, promuovere e fare cultura», aggiunge Serpe.

«Siamo orgogliosi, come Mondadori Retail, di partecipare a questa iniziativa. La forza del format MA si basa sulla convinzione che investire in progetti culturali, capaci di adattarsi alle sfide attuali e future e rispettosi delle persone e del loro lavoro, contribuisca all'evoluzione anche dei modelli di business consolidati», dichiara Carmine Perna, Amministratore delegato di Mondadori Retail. «Fin dall'inizio, Mondadori Retail ha condiviso la visione e gli obiettivi del progetto: creare un polo culturale ed esperienziale a servizio della comunità, che diventi un centro di promozione della lettura, dell'intrattenimento, dell'ecosostenibilità e della cultura in senso ampio», conclude Perna.