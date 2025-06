video suggerito

Terremoto 4.6 a Napoli, treni fermi e forti ritardi per verifica sulle linee dopo il sisma ai Campi Flegrei Treni della metro 2 e del nodo ferroviario di Napoli rallentati o fermi per verifiche. Anche Eav ferma Circumflegrea e Cumana causa scosse. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ripercussioni sui trasporti dopo il terremoto 4.6 a Napoli nella zona dei Campi Flegrei, poco prima delle ore 13 oggi, lunedì 30 giugno.. La circolazione è sospesa in via precauzionale nel nodo di Napoli per verifiche tecniche a seguito dell'evento sismico – si tratta di uno sciame, alla prima scossa ne è seguita una magnitudo 2.2 -. La nota di Infomobilita dice che «i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni».

Alle ore 14.15 la situazione è di «circolazione fortemente rallentata» con «treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 110 minuti» e «treni Regionali che possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni».

I treni Alta Velocità direttamente coinvolti sono i seguenti:

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) – Napoli Centrale (15:03): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

• FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

• FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

• FR 9646 Napoli Centrale (14:30) – Milano Centrale (19:00): il treno oggi ha origine da Roma Termini.

Problemi anche per gli utenti Eav, perché le linee Flegree Cumana e Circumflegrea sono state bloccate «per effettuare le dovute verifiche statiche». In una nota il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini informa di «controlli in corso anche sulla rete stradale di competenza Anas, dove, al momento, non sono emerse anomalie o danni».